Денис Гольцов встретится с Олегом Поповым на турнире PFL 10 2024

Россияне Денис Гольцов и Олег Попов встречаются в финале Гран-при PFL 10 сезона 2024 в пятницу, 29 ноября. Турнир проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), основной кард стартовал в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок в тяжелом весе Гольцов — Попов транслирует онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт». Отслеживать результаты боев турнира PFL 29 ноября можно в нашем матч-центре.

Гольцову — 34 года, он одержал 35 побед и потерпел восемь поражений в профессиональных смешанных единоборствах. В августе Денис победил Тимоти Джонсона техническим нокаутом.

Попову — 32 года, в его профессиональном рекорде 19 побед и одно поражение. В августе Олег одолел Линтона Вассела решением судей.

В финале Гран-при PFL победитель получает миллион долларов США.