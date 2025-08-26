Пол Хьюз — о реванше с Усманом Нурмагомедовым: «Сломаю его ближе к концу боя»

Ирландский боец Пол Хьюз прокомментировал предстоящий реванш с россиянином Усманом Нурмагомедовым, который состоится 3 октября на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

«Я сломаю его ближе к концу поединка. Возможно, финиширую его еще раньше. Вы видели мой последний бой, нокаут за 34 секунды, так что у меня есть шанс. Как только я одержу победу, то вызову его на трилогию. Счет будет 1-1, и мне нужно будет навсегда покончить с этим парнем», — приводит слова Хьюза издание MMAJunkie.

Первый поединок бойцов состоялся в марте и завершился победой Нурмагомедова большинством судейских голосов (47-47, 48-46, 48-46).