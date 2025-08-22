Попов победил Романова в финале «Гран-при» PFL

Российский боец Олег Попов победил Александра Романова из Молдавии в финале «Гран-при» тяжелого веса на турнире PFL World Tournament 10. Бой продлился все 5 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Теперь у 33-летнего россиянина в профессиональной карьере 24 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел 2 поражения.

На счету 34-летнего Романова в ММА — 19 побед, 4 поражения и один несостоявшийся бой.

ММА PFL: Романов — Попов