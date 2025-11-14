Хабиб Нурмагомедов: «Усман никогда не скажет, но он недооценил Пола Хьюза»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомменатировал победы своего троюродного брата Усмана Нурмагомедова над ирландцем Полом Хьюзом.

В январе и октябре на турнирах PFL Усман Нурмагомедов победил Хьюза решениями судей.

«Я буду с вами честен. Когда Усман подрался с Хьюзом в январе, он вернулся в зал и начал так тренироваться, что я все понял. В другой раз их бой будет абсолютно другим. Усман никогда этого не скажет. Но я чувствую — он недооценил Хьюза. Хотя Усман и не говорит об этом», — сказал Хабиб в интервью Weighing In.

На счету Усмана Нурмагомедова 20 боев в ММА, в которых одержал 20 побед. Он является чемпионом PFL в легком весе.