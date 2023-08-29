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Деметриус Джонсон: «В MMA проще всего стать чемпионом мира»

Джонсон уверен, что в ММА проще стать чемпионом мира, чем в других дисциплинах
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион One Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (25-4) уверен, что в смешанных единоборствах проще стать чемпионом мира, чем в других дисциплинах.

«Смешанные единоборства — это самый легкий вид спорта, в котором можно стать чемпионом. Если ты дерешься в боксе, то ты дерешься против боксера, он будет хорош в боксе. Когда ты дерешься по смешанным единоборствам, у тебя будут соперники, у которых будут большие дыры в технике. У нас есть такой парень, как Алекс Перейра с рекордом 6-1, и он становится чемпионом в смешанных единоборствах. Можно не иметь опыта борьбы и стать чемпионом мира. Посмотрите на Брока Леснара, он стал чемпионом мира, не имея ни малейшего опыта работы в стойке.

Вот почему я считаю, что в ММА легче всего стать чемпионом мира. Можно иметь недостатки и все равно стать чемпионом. В боксе это невозможно, там нужно быть хорошим боксером, чтобы стать чемпионом мира, просто нужно».

Джонсон в трилогии против Адриано Мораеса (20-5) победил единогласным решением судей. Бой состоялся 5 мая на One Championship в Брумфилде, США.

Деметриус Джонсон
ММА
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