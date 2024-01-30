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Сегодня, 09:50

Кямран Аббасов — о спарринге с Федором: «Он дает понять, что ты еще не того уровня»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион мира ONE Championship в полусреднем весе Кямран Аббасов (23-6) поделился впечатлениями от работы с Федором Емельяненко (40-7).

«Федор хорош. Несмотря на его молодой возраст, он хорош. У меня очень много ребят спрашивают: «Ну как там с Федей?» Я скажу так: я действующий боец, какой-никакой у меня уровень есть, но он дает понять, что я еще не такого уровня. Федор — очень хороший, жесткий, физически крепкий. Мне понравилось, я прям удовольствие получил», — сказал Аббасов в интервью «СЭ».

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.

Камран Аббасов
Федор Емельяненко
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