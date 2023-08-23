Анатолий Малыхин: «В детстве я всегда прибегал последним»

Двойной чемпион лиги ONE Championship Анатолий Малыхин (13-0) рассказал, что из-за своей комплекции он не мог бегать на длинные дистанции впереди всех.

«Когда мы были маленькими и занимались бегом на длинные дистанции во время тренировок, я уже был крупным ребенком и, конечно, не мог бежать впереди. Я всегда бежал последним или предпоследним», — приводит слова Малыхина ONE Championship.

Малыхин победил Арджана Бхуллара (11-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 23 июня на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.