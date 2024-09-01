Чингиз Аллазов намекнул на уход из ONE Championship

Экс-чемпион ONE в полулегком весе и один из лучших кикбоксеров мира Чингиз Аллазов сообщил, что у него настал «другой этап в жизни».

«С первого дня, когда я пришел в бойцовский зал, я поставил себе цель — стать в этом виде спорта лучшим в мире. Каждый день я упорно трудился, чтобы добиться этого. Постоянные турниры, сложные соперники и новые победы — все это приближало меня к моей мечте. В 2021 году я попал в новый промоушен One Championship, который собрал сильнейших бойцов мира во всех весовых категориях. Путь к вершине был сложным, но в итоге главная цель была достигнута: в 2023 году пояс организации и первая строчка в рейтинге P4P были достигнуты.

Я бы хотел поблагодарить промоушен One championship и Чатри за предоставленную возможность встретиться в ринге с сильнейшими кикбоксерами планеты. Сегодня One championship — лучший бойцовский промоушен, и я горжусь тем, что смог доказать свою силу именно на этом ринге.

Сейчас другой этап в жизни. До скорой встречи», — написал Аллазов в соцсетях.

Аллазов в прошлом бою одолел Марата Григоряна единогласным решением судей. Бой состоялся 5 августа 2023-го на ONE Fight Night 13 в Бангкоке, Таиланд.