Марлон Вера: «Ян выиграл бой. Нельзя выиграть бой, убегая»

29-летний эквадорец Марлон Вера (18-7) уверен в победе Петра Яна (16-3) над Алджамейном Стерлингом (21-3) на прошедшем турнире UFC 273.

«Ян выиграл бой. Он забрал 1, 3 и 4-й раунды. 2-й и 3-й раунды остались за Стерлингом, — сказал Вера в подкасте Believe You Me. — Как можно вообще отдать первый раунд Стерлингу? Нельзя выиграть бой, убегая. Он же не отходил назад и контратаковал Яна. Одно дело уходить от соперника, другое — убегать. Когда двое судей отдали победу Стерлингу, я подумал: «Как можно так выиграть бой? Он ведь выбрасывал удар ногой и убегал».

Я действительно считаю, что Ян выиграл бой, но это нельзя назвать ограблением. Бой был близким, Яна контролировали на земле. Сейчас Яну нужно подраться с кем-то еще и дать другим бойцам возможность побороться за титул".

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США).