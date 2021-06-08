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В международной федерации заявили, что Хабиб мог бы выступить на Олимпиаде

12:29
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов смог бы выступить на Олимпийских играх 2028 года в случае включения смешанных единоборств (ММА) в программу соревнований.

Такое мнение высказал президент Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун.

Ранее Браун заявил, что ММА могут войти в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе в качестве выставочного вида спорта.

«Хабиб на Олимпийских играх? Почему бы и нет, он смог бы выступить, я думаю, — цитирует ТАСС Брауна. — Да, у нас смогли бы выступать и профессионалы, и любители — это вопрос критериев. Посмотрим, на каком этапе вступления в олимпийскую семью мы будем в 2028 году».

32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11594859

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