В международной федерации заявили, что Хабиб мог бы выступить на Олимпиаде

Российский боец Хабиб Нурмагомедов смог бы выступить на Олимпийских играх 2028 года в случае включения смешанных единоборств (ММА) в программу соревнований.

Такое мнение высказал президент Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун.

Ранее Браун заявил, что ММА могут войти в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе в качестве выставочного вида спорта.

«Хабиб на Олимпийских играх? Почему бы и нет, он смог бы выступить, я думаю, — цитирует ТАСС Брауна. — Да, у нас смогли бы выступать и профессионалы, и любители — это вопрос критериев. Посмотрим, на каком этапе вступления в олимпийскую семью мы будем в 2028 году».

32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.