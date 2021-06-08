ММА могут войти в программу Олимпийских игр 2028 года в качестве выставочного вида спорта

Президент Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун заявил, что смешанные единоборства могут войти в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе в качестве выставочного вида спорта.

«ММА — бурно развивающийся вид спорта, мы, безусловно, хотим стать частью олимпийской семьи. Мы усердно работаем в этом направлении, и, конечно же, у нас есть конкуренты. Вы знаете, как популярны ММА в США, мы рассчитываем в 2028 году попасть в олимпийскую семью. Вполне вероятно, что на Играх в Лос-Анджелесе ММА будут как минимум выставочным видом спорта», — цитирует Брауна ТАСС.