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ММА могут войти в программу Олимпийских игр 2028 года в качестве выставочного вида спорта

11:56
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Президент Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун заявил, что смешанные единоборства могут войти в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе в качестве выставочного вида спорта.

«ММА — бурно развивающийся вид спорта, мы, безусловно, хотим стать частью олимпийской семьи. Мы усердно работаем в этом направлении, и, конечно же, у нас есть конкуренты. Вы знаете, как популярны ММА в США, мы рассчитываем в 2028 году попасть в олимпийскую семью. Вполне вероятно, что на Играх в Лос-Анджелесе ММА будут как минимум выставочным видом спорта», — цитирует Брауна ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11594721

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