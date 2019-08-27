В автокатастрофе погиб известный тренер по кикбоксингу

Известный тренер по кикбоксингу Вадим Бачой погиб в автокатастрофе, сообщает РИА «Новости». Федерация кикбоксинга республики Коми уже принесла соболезнования родным и близким Бачоя.

— Около 17.30 26 августа водитель Hyundai совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем DAF. В результате ДТП он скончался в карете скорой помощи, — говорится в сообщении регионального УГИБДД.