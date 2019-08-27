Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

В автокатастрофе погиб известный тренер по кикбоксингу

19:05

Известный тренер по кикбоксингу Вадим Бачой погиб в автокатастрофе, сообщает РИА «Новости». Федерация кикбоксинга республики Коми уже принесла соболезнования родным и близким Бачоя.

— Около 17.30 26 августа водитель Hyundai совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем DAF. В результате ДТП он скончался в карете скорой помощи, — говорится в сообщении регионального УГИБДД.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190827/1557962287.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир