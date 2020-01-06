Американский тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Хавьер Мендес — прокомментировал рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий, в котором российский боец идет на втором месте, а первую строчку занимает американец Джон Джонс.

— Это несправедливо, — сказал Мендес в интервью «СЭ». — Хабиб — первый в мире без вопросов. Он доказал это. Никто не был таким доминирующим чемпионом, как он. Никто. Никогда в истории UFC. Он не проиграл ни раунда Конору. Это был легкий бой. И кто-то после этого говорит, что он не первый? Да это какая-то ерунда.

31-летний Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, победив в каждом (12-0 в UFC). У 32-летнего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джонса — 25 побед и 1 поражение (еще один бой признан несостоявшимся).

Мендес — главный тренер зала American Kickboxing Academy (AKA), в котором Нурмагомедов тренируется с 2012 года.(Михаил Потапов)