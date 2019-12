Телеканал UFC ТВ начал вещание в Белоруссии

UFC ТВ — единственный в мире телеканал, посвященный смешанным единоборствам, турнирам и бойцам UFC. Канал начал вещание в Белоруссии на Voka уже 1 декабря. Ultimate Fighting Championship (UFC) — один из крупнейших промоушенов ММА в мире.

Канал показывает все прямые эфиры UFC, повторы в прайм-тайм, чтобы фанаты имели возможность увидеть каждый момент любимых мероприятий. Помимо этого, в эфире UFC ТВ идут программы собственного производства промоушена, архивы предыдущих турниров, интервью и обзоры, посвященные ведущей в мире организации в сфере смешанных боевых искусств.

UFC ТВ будет включен в пакеты «Voka IPTV Расширенный», «VOKA все включено», «Voka ТВ», «Voka ТВ и Megogo». А на самой платформе будет специальный раздел UFC, содержание которого будет состоять из множества опций: UFC «Топ-10»: «Мастера нокаутов», «Заклятые враги», «В первом раунде», «Разочарования», «Чемпионы», «Европейские бойцы», «Титульные бои», «Величайшие моменты», «Выходцы из Ultimate Fighter», «Мастера сабмишенов», «Выдающиеся бойцы», «Лучшие бои» и другие.

В эти выходные 8 декабря в 3.00 по московскому времени UFC ТВ покажет турнир UFC Fight Night. Оверим vs Розенштрук. Главный бой вечера: сверхопытный и матерый ветеран ММА Алистар Оверим против перспективного новичка промоушена Жаирзиньо Розенштрука #14. Женский минимальный вес: Марина Родригес #9 vs Синтиа Калвилло #10. Бой двух великанов: Стефан Штруве и Бэн Ротвелл. Женский легчайший вес: Аспен Лэдд #5 против Яны Куницкой #7, а также Коди Стэменн #9 vs Сонг Ядонг#13. Смотреть турнир UFC Fight Night можно по ссылке.

(На правах рекламы, 16+)