Стивен Томпсон бросил вызов братьям Диасам

Седьмой номер UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон (16-6) неожиданно предложил Нейту (20-13) и Нику (26-10) Диасам согласиться на бой с ним, потому что поединок с ним пройдет в стойке.

«Я готов подраться с Ником или Нейтом Диасами! Я испытываю к ним только уважение, и я готов выйти против них в клетку. Разве кто-то не хочет посмотреть на яркую битву в стойке?» — написал Томпсон в Twitter.

Томпсон идет на серии из двух поражений. 18 декабря 2021 года он проиграл Белалу Мухаммаду (21-3) на UFC Fight Night 199 единогласным решением судей.

Нейт Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

Ник Диас вернулся в клетку 25 сентября 2021 года на UFC 266 после 6-летнего перерыва. Диас проиграл Робби Лоулеру (29-15) техническим нокаутом в третьем раунде. В последний раз Диас побеждал 30 октября 2011 года на UFC 137. Он одолел другого ветерана Би Джей Пенна (16-14) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27).