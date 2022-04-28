Орловский намерен повторить рекорд UFC

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (33-20) сообщил, что хотел бы одержать победу над Джейком Коллье (13-6) и повторить рекорд UFC по количеству побед.

«Я хочу снова стать чемпионом, драться против топовых соперников, — сказал Орловский на пресс-конференции UFC перед UFC on ESPN 35. — Я дерусь с теми, кого мне дают. Джейк Коллье молодой, крутой и опасный ударник. Я буду внимательным, постараюсь придерживаться плана на бой — держать руки выше и двигаться».

Также Орловский признался, что ему будет приятно войти в историю UFC, если он в выходные одержит очередную победу, которая станет для него в UFC 23-й по счету. Таким образом, Орловский повторит рекорд по наибольшему количеству побед в истории UFC, который сейчас принадлежит Дональду Серроне (36-16) и Джиму Миллеру (34-16).

«Мне было бы приятно повторить рекорд UFC, но это больше хочется моему тренеру по ударной технике. Он ведет счет рекордам. Для меня же главное — это победить соперника», — подчеркнул Орловский.

Орловский проведет следующий бой 30 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC on ESPN 35. Противостоять ему будет американец Коллье.