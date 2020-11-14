Шлеменко: «Наша полиция во многих моментах ведет себя трусливо, не только в инциденте с Харитоновым и Яндиевым»

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко в беседе с «СЭ» прокомментировал драку Адама Яндиева и Сергея Харитонова.

— Самое реальное дальнейшее развитие событий — устроить между ними бой. Не за деньги, пусть они сами свои финансовые вопросы решают, — сказал Шлеменко «СЭ». — Проблем с организацией такого боя не будет. Тот же Адам должен сказать: «Ребята, я погорячился, решайте все вопросы в спортзале». Такой бой набрал бы просмотров, интерес уже подогрет.

С точки зрения законопослушного гражданина, Сергей поступил правильно, написав заявление. С точки зрения уличных понятий, это не совсем корректно. В моей молодости так не делали. Мне кажется, этот вопрос нужно решать иначе.

Если Адам использовал в бою какой-то предмет, я отрицательно на это смотрю. Такое можно понять, когда ты самообороняешься от толпы. А когда ты один на один, еще и являешься агрессором, это неправильно. Если будут доказательства о применении какого-то кастета, то можно понять, почему со стороны Сергея подают заявление в полицию.

Мне тоже показалось, что полицейские в этом инциденте повели себя немного трусливо. Но они во многих моментах, к сожалению, так себя ведут. У них есть закон о полиции, так что им сложно решиться, тем более тут два бойца. Они держали Сергея, потому что он был менее агрессивен, его проще держать. Я считаю, полиция должна была делать более серьезно. Так понимаю, там были обычные ребята из полиции, им было трудно разнимать бойцов. (Илья Андреев)