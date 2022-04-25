Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

25 апреля, 17:57

Томсон и Маккарти: «UFC сделает все возможное, чтобы бой Нганну и Фьюри не состоялся»

Томсон и Маккарти уверены, что UFC помешает проведению боя Нганну и Фьюри
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший рефери Джон Маккарти и бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) предполагают, что UFC не хочет проводить бой между действующим чемпионом организации в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3) и чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0).

«Думаю, что UFC сделает все возможное, чтобы бой Франсиса Нганну и Тайсона Фьюри не состоялся», — отметил Томсон в подкасте Weighing In.

«UFC не стали бы заниматься этим боем, — согласился с Томсоном Маккарти. — Франсис — хороший тяжеловес, его бои интересно смотреть. Но давайте начистоту, он не продает много платных трансляций, поэтому UFC не платит ему столько, сколько может принести его бой по правилам бокса. Я бы посмотрел на его бой с Фьюри. Думаю, что Фьюри съест Нганну».

Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния (США).

UFC
1
0
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сехудо и Стерлинг договорились подраться друг с другом

Чарльз Оливейра рассказал, почему больше не проигрывает
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости