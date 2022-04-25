Томсон и Маккарти: «UFC сделает все возможное, чтобы бой Нганну и Фьюри не состоялся»

Томсон и Маккарти уверены, что UFC помешает проведению боя Нганну и Фьюри

Бывший рефери Джон Маккарти и бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) предполагают, что UFC не хочет проводить бой между действующим чемпионом организации в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3) и чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0).

«Думаю, что UFC сделает все возможное, чтобы бой Франсиса Нганну и Тайсона Фьюри не состоялся», — отметил Томсон в подкасте Weighing In.

«UFC не стали бы заниматься этим боем, — согласился с Томсоном Маккарти. — Франсис — хороший тяжеловес, его бои интересно смотреть. Но давайте начистоту, он не продает много платных трансляций, поэтому UFC не платит ему столько, сколько может принести его бой по правилам бокса. Я бы посмотрел на его бой с Фьюри. Думаю, что Фьюри съест Нганну».

Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния (США).