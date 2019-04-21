"С радостью встречусь с Алистаром и закончу начатое дело". Волков принял вызов Оверима

Российский боец Александр Волков принял вызов голландца Алистара Оверима. Последний на турнире UFC в Санкт-Петербурге победил россиянина Алексея Олейника.
Изначально голландец должен был драться с Волковым, который снялся с турнира за несколько недель по медицинским показателям.
- Оверим одержал победу вчера в Санкт-Петербурге и вызвал меня на бой, - написал Волков в Инстаграме. - Поздравляю его с победой, но я не увидел в этом бою от него чего-то нового и какой-то гениальной формы. С радостью встречусь с Алистаром в октагоне при первой возможности и закончу начатое дело.
Оверим одержал победу вчера в Санкт - Петербурге и вызвал меня на бой. Поздравляю его с победой, но я не увидел в этом бою от него чего-то нового и како-то гениальной формы. С радостью встречусь с Алистаром в октагоне при первой возможности, и закончу начатое дело. @alistairovereem won yesterday in St. Petersburg and called me to a fight. I congratulate him on his victory, but I didn’t see something new or incredible form from him in this battle. I will be happy to meet Alistar in the octagon at the first opportunity and finish this started story.