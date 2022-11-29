Шлеменко: «В Дагестане, если ты не понимаешь их язык, всегда будут говорить между собой по-русски»

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о своем отношении к Дагестану. Шлеменко проведет поединок с уроженцем Дагестана — Магомедом Исмаиловым 3 декабря в рамках турнира RCC 13.

«Очень большую поддержу мне оказывают с Дагестана. Пишут в личку: «Дагестан с тобой! Давай, Александр!». Я в прошлом году съездил в Дагестан и меня там тепло встретили. Я знаю, что в Дагестане 36 национальностей. Мы говорим о дагестанцах, а о какой национальности? У меня вот есть товарищ, он рутулец. Мага — не рутулец. Поэтому, в большей степени, рутульцу какая разница — русский или другой дагестанец? Если бы Мага был рутульцем, то может быть. Дагестан — это как маленькая Россия. Россия — многонациональная страна, — цитирует Sport24 Шлеменко. — В Дагестане люди, если ты не понимаешь их язык, не будут при тебе разговаривать на своем, они будут говорить по-русски между собой. Они очень хорошо относятся к русским людям. Они базируются на русском языке и русской культуре, и в этом их сила. Мы же все — Россия. Я — русский. Точно так же, как и Мага — русский. Только он — русский дагестанец, а я — русский русский».

На счету Шлеменко 61 победа, 14 поражений и одна ничья. У Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.