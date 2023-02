Майкл Чендлер отказался драться с Царукяном: «Я хочу бой с Конором»

Легковес UFC Майкл Чендлер (23-8) ответил отказом на вызов Армана Царукяна (19-3).

«Я никак на это не отреагировал, потому что я даже не видел его бой, — сказал Чендлер на подкасте Believe You Me. — Я не хочу проявить к нему неуважение, я лишь знаю, что он дрался с Гамротом, но и боев Гамрота я не видел. Я благодарен за вызов. Это именно то, что сделал бы я на его месте. Но нет, спасибо. Я хочу бой с Конором и The Ultimate Fighter. Думаешь, меня волнует Арман Царукян? Ты сделал хороший вызов, но ты не получишь со мной бой, чувак».

Ранее Царукян назвал Чендлера человеком с самым низким бойцовским интеллектом, а также подчеркнул, что ему не место в топе дивизиона.

Чендлер в последнем бою проиграл Дастину Порье (29-7) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября 2022-го на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.