Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, дал согласие на работу в женской сборной России по борьбе.

– Там работают мои друзья, я готов помочь спортсменкам согнать вес, поставить выносливость и "физику", – цитирует Нурмагомедова ТАСС. – То, чего как раз не хватает женской сборной России.

Я беседовал со спортсменками, убеждал, вроде бы у меня получилось. Там есть свои тренеры на ковре, у меня другая задача

Нурмагомедов отметил, что будет работать в команде в качестве консультанта.