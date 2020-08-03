Орловский проведет следующий бой в UFC в октябре

Белорусский тяжеловес Андрей Орловский проведет свой следующий бой 3 октября, сообщает MMA Fighting. Его соперником выступит канадец Таннер Босер.

На счету 41-летнего экс-чемпиона из Белоруссии 29 побед, 19 поражений, 2 боя признаны несостоявшимися. В мае на UFC Fight Night 171 он победил Филипе Линса единогласным решением судей.

У 29-летнего канадца 19 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат. В последних двух боях он взял верх нокаутом.