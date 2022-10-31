Карелин: «ММА может научить молодое поколение смешивать водку с пивом»

Один из величайших борцов в истории Александр Карелин считает, что ММА — это не вид спорта.

«Чему могут научить смешанные единоборства молодое поколение? Как смешивать водку с пивом, — сказал Карелин в интервью Оксане Кравцовой. — Но возникают плохо прогнозируемые последствия: немного пропорции не соотнес — и тебе уже дурно. То, что это не вид спорта, я в этом убежден. То, что это система проведения соревнований, для меня очевидно».

Карелин трижды выигрывал Олимпиаду, 9 раз — чемпионат мира, 12 раз — чемпионат Европы, 13 раз — чемпионат СССР, СНГ и России.