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Сегодня, 12:20

Карелин: «ММА может научить молодое поколение смешивать водку с пивом»

Александр Карелин считает, что ММА — это не вид спорта
Давид Хачатрян
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Один из величайших борцов в истории Александр Карелин считает, что ММА — это не вид спорта.

«Чему могут научить смешанные единоборства молодое поколение? Как смешивать водку с пивом, — сказал Карелин в интервью Оксане Кравцовой. — Но возникают плохо прогнозируемые последствия: немного пропорции не соотнес — и тебе уже дурно. То, что это не вид спорта, я в этом убежден. То, что это система проведения соревнований, для меня очевидно».

Карелин трижды выигрывал Олимпиаду, 9 раз — чемпионат мира, 12 раз — чемпионат Европы, 13 раз — чемпионат СССР, СНГ и России.

Александр Карелин
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