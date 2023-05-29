Наталья Дьячкова подерется с Леной Нокер 2 июня на ONE Lumpinee 19

28-летняя российская спортсменка, чемпионка мира и Европы по муай-тай Наталья Дьячкова проведет следующий поединок по муай-тай в минимальном весе против итальянки Лены Нокер 2 июня на турнире ONE Lumpinee 19 в Бангкоке, Таиланд, сообщает лига в соцсетях.

Дьячкова в прошлом бою победила нокаутом в первом раунде Докмайпу Фэртекс и получила бонус в размере 10 000 долларов. Бой состоялся 21 марта на One Friday Fights 13 в Бангкоке, Таиланд.