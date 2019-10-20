«На бой было много ставок». Багаутинов возмущен судейством в поединке с Жумагуловым

Российский боец Али Багаутинов подаст апелляцию на судейство в поединке с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым.

В субботу в Сочи 31-летний Жумагулов победил 34-летнего Багаутинова решением судей и защитил пояс чемпиона Fight Nights в наилегчайшем весе (до 56,7 кг).

— Я не нахожу слов, честно говоря, — сказал Багаутинов в интервью сразу после объявления судейского решения. — Все специалисты говорят, что я выиграл. Не буду спорить с решением судей. Мы с моей командой будем подавать апелляцию.

— Много ставок было на мой бой, — отметил спортсмен. — Наверное, много денег выиграли те, кто ставил на Жалгаса. Те, кто выиграл эти деньги, пусть отдадут их на благотворительность — детям, нуждающимся.

На счету Багаутинова 19 побед и 7 поражений. У Жумагулова — 13 побед и 3 поражения.