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Сегодня, 19:24

Минеев и Родригес проведут бой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Алина Савинова
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Чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев и бразильский боец ММА Фернандо Родригес высказали мнение друг о друге в преддверии предстоящего поединка.

«Он очень агрессивный в бою, он «летает», очень много бьет ударов, и непонятно, откуда у него «каркухи» вылетают. Он очень опытный, парень опытный, много прошел сражений, дрался много в Бразилии, бесстрашно воспринимает предложения, которые ему приходят», — приводит «РЕН ТВ» слова Минеева.

«Он крутой боец. Он великий боец в России. С ним будет тяжело. Но он не самый сложный боец в моей карьере. Я верю в свою защиту и силу», — цитирует тот же источник Родригеса.

Минеев и Родригес сразятся по правилам кикбоксинга на турнире, который состоится 18 ноября в Москве.

Владимир Минеев. Владимир Минеев: «После боя с Родригесом пойду на фронт. Я так воспитан»
Источник: https://ren.tv/news/sport/1040779-boi-mineeva-protiv-rodrigesa
Владимир Минеев
ММА
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