Мейвезер не против реванша с Конором? Боксер опубликовал афишу в Instagram

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер опубликовал в своем Instagram афишу поединка против бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

Напомним, что Мейвезер уже дрался по правилам бокса с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором в августе 2017 года и победил нокаутом в десятом раунде.. Кроме того, ходили слухи о том, что американец может провести бой с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

В воскресенье Макгрегор одержал победу в поединке с Дональдом Серроне. Ирландец нокаутировал американца в первом раунде в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе (США).

Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. После поединка в зале произошла массовая драка.

36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41-й победе. В своем предыдущем бою он уступил своему соотечественнику Джастину Гэтжи.