Эдуард Вартанян подерется с Алейн Илунгой 21 мая на АСА 139

Южноафриканский боец Алейн Илунга (13-5) заменил американского легковеса Луиса Пенью (9-3) в рамках турнира ACA 139. Илунга подерется с Эдуардом Вартаняном (22-4) в четвертьфинале «восьмерки» с призовым фондом миллион долларов 21 мая на «ЦСКА Арене». Об этом сообщила пресс-служба АСА.

Илунга является чемпионом организации «Extreme Fighting Championship» и идет на серии из 8 побед. В последнем бою Илунга победил Анисета Каньебу (13-10) 12 января на EFC Worldwide 86. Вартанян последний поединок провел против бразильца Раймундо Батисты (13-3) в сентябре 2021 года в рамках турнира Open FC 10. В этом противостоянии техническим нокаутом в первом раунде победил российский боец. На его счету 22 победы и четыре поражения.