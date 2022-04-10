Мага Исмаилов: «Петр Ян попал под санкции»

Российский боец Магомед Исмаилов считает, что российский боец UFC Петр Ян (16-3) победил Алджамейна Стерлинга (21-3) в равном бою.

«Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс устроили настоящую войну в клетке, — написал Исмаилов в соцсетях. — Поздравляю Хамзата с победой, ударка, давление, характер, держалка, все на месте.

Петр Ян попал под санкции, о всех раундах говорить не буду, последние 4 раунда делим пополам, 2 за Стерлингом и 2 за Яном! Под вопросом остается 1 раунд! Что мы должны учитывать, а вернее должны были учитывать судьи! 1 — за кем давление и прессинг в первом раунде! 2 — два последних раунда (чемпионские) предпочтительнее двух начальных!

И того как я увидел 1,4,5 раунды за Петей! Но в данном случае как я понимаю, все эти доводы перечеркнули санкции! Другого объяснения этому я не нахожу!».

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.