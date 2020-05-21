Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

— Его состояние остается стабильно тяжелым. За вчера не было никаких изменений, — сказал Гаджиев. (Михаил Потапов)

25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта и перенес операцию на сердце. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 20 мая всего зарегистрировано 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.