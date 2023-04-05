Камил Гаджиев: «Мечеть нужно строить в месте, которое всех устраивает»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал скандал со строительством мечети в Москве.

«Я мало высказывался на этот счет, потому что я очень субъективен, — отметил Гаджиев в видео, которое опубликовал на своем YouTube-канале. — Для меня строительство мечетей в любом месте — это в любом случае благо, это хорошо. Дивнич и противники строительства мечети в этом месте, наверное, посмотрели с другой стороны. Не вникал в то, что говорил Дивнич, потому что я субъективен. Знаю, что многие его высказываниями недовольны.

Скажу так: нужны ли мечети? Нужны, их нужно как можно больше [строить]. Людям, исповедующим ислам, зачастую приходится делать намаз прямо на улице — мест не хватает. Но при этом здесь важна работа с государством, с городскими службами, потому что строительство мечетей не должно вызывать столько негатива. Значит, строить нужно в месте, которое всех устраивает. Уверен, такие места в Москве есть».