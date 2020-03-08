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Хабиб посетил турнир UFC 248

09:03
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил турнир UFC 248, который прошел в США. В главном бою вечера встретятся чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро.

За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах россиянин одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Тони Фергюсона.

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