Хабиб посетил турнир UFC 248

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил турнир UFC 248, который прошел в США. В главном бою вечера встретятся чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро.

За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах россиянин одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Тони Фергюсона.