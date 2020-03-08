Хабиб посетил турнир UFC 248
09:03
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил турнир UFC 248, который прошел в США. В главном бою вечера встретятся чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро.
?— UFC (@ufc) March 8, 2020
?? @TeamKhabib #UFC248 pic.twitter.com/BqLesFYnvf
За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах россиянин одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Тони Фергюсона.