Хабиб Нурмагомедов отменил пресс-конференцию, которая была назначена на 4 июля

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отменил ближайшую пресс-конференцию. Она была назначена на 4 июля в МИА «Россия сегодня».

3 июля стало известно о кончине отца бойца — Абдулманапа Нурмагомедова.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов был доставлен в один из военных госпиталей Москвы. В конце апреля у него была обнаружена пневмония, тренер сдал анализы на коронавирусную инфекцию. После ухудшения состояния он был перевезен из больницы Дагестана в столицу, где его ввели в состояние комы.

Абдулманап Нурмагомедов является заслуженным тренером России. За свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. По этому показателю тренер вошел в Книгу рекордов России.

В последние годы он возглавлял собственную школу и тренировал своего сына Хабиба Нурмагомедова.