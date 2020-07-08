«Готовься, Харитоша, я готов в очередной раз отправить тебя в нокаут». Емельяненко принял вызов Харитонова

Александр Емельяненко принял вызов Сергея Харитонова и согласился на поединок с ним. Об этом боец сообщил, опубликовав видео у себя в Instagram.

— Харитоша, я посмотрел видео, где ты вызываешь меня на бой для того, чтобы выяснить отношения со мной на ринге, — сказал в видео Емельяненко. — Я принимаю твой вызов, я готов выйти и в очередной раз отправить тебя в нокаут. Я готов выйти и побить тебя. Я поговорю с руководством лиги АСА, думаю, они организуют нам бой. Он будет всем интересен. Готовься, Харитоша, я заставлю тебя уважать себя! «Ахмат-сила!».

В 2006 году бойцы уже проводили поединок, тогда победителем стал Александр Емельяненко.