Глава UFC Дана Уайт: «Конор и Порье не будут биться за пояс, биться будет Хабиб»

Президент UFC Дана Уайт уверен, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов вернется в спорт. Россиянин ранее объявил о завершении карьеры.

До этого сообщалось, что Конор Макгрегор и Дастин Порье должны провести бой 23 января. У Уайта спросили, будут ли они биться за чемпионский титул в легком весе.

«Нет, — цитирует Уайта MMAFighting. — Биться (за титул — Прим. «СЭ») будет Хабиб. Я верю, что он будет биться. Это бой (Конора и Порье — Прим. «СЭ») будет не за титул.

32-летний Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на UFC 254. Он провел 29 поединков в ММА, в том числе 13 в UFC, и во всех одержал победы.