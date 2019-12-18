Американский боец смешанного стиля Фрэнк Шемрок заявил, что Флойд Мейвезер никогда не рискнет выйти в октагон против профессионального бойца.

— Он не будет драться в октагоне, — цитирует Шемрока IBT. — Все, чем ему следует заниматься это бокс. Единственная, с кем он выйдет в восьмиугольник — его бабушка. Потому что Флойд никогда не рискнет своим статусом, он слишком умен.

Фрэнк Шемрок является первым чемпионом в полутяжелом весе UFC. Он покинул организацию, не потерпев там поражений.