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Фрэнк Шемрок: «Единственная, с кем Мейвезер выйдет в октагон — его бабушка»

14:49
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Американский боец смешанного стиля Фрэнк Шемрок заявил, что Флойд Мейвезер никогда не рискнет выйти в октагон против профессионального бойца.

— Он не будет драться в октагоне, — цитирует Шемрока IBT. — Все, чем ему следует заниматься это бокс. Единственная, с кем он выйдет в восьмиугольник — его бабушка. Потому что Флойд никогда не рискнет своим статусом, он слишком умен.

Фрэнк Шемрок является первым чемпионом в полутяжелом весе UFC. Он покинул организацию, не потерпев там поражений.

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