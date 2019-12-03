Фергюсон начал подготовку к поединку против Нурмагомедова

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон начал подготовку к поединку против чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

— Тони начал подготовку к бою с Нурмагомедовым, — приводит ТАСС слова представителя команды Фергюсона.

Поединок состоится 18 апреля в Бруклине. Ранее соглашение подписал Нурмагомедов, а разработку боя подтвердил президент промоушена Дана Уайт.