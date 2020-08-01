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ESPN: Волков проведет следующий бой в октябре против Харриса

20:29
Александр Волков. Фото Reuters
Александр Волков. Фото Reuters
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Российский тяжеловес Александр Волков проведет следующий поединок против американца Уолта Харриса. Встреча должна пройти 24 октября на турнире UFC 254, сообщает ESPN.

Всего на счету россиянина 31 победа при 8 поражениях. Профессиональный рекорд Харриса составляет 13 побед и 8 поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.

Напомним, что турнир UFC 254 возглавит поединок за титул в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

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