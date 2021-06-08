Аманда Нуньес предложила провести выставочный бой с Ким Кардашьян
8 июня 2021, 23:24
Действующая чемпионка UFC в двух дивизионах бразильянка Аманда Нуньес написала в Instagram, что готова провести выставочный бой против звезды шоу-бизнеса Ким Кардашьян.
«Эй, Ким Кардашьян, давай сделаем это», — предложила Нуньес.
Ранее идею такого боя высказал президент UFC Дана Уайт. Хотя он, скорее, шутил, так как упомянул такой вариант боя, раскритиковав выставочный боксерский поединок между непобежденным экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и популярным видеоблогером Логаном Полом.
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