Экс-боец UFC Милана Дудиева (12-8) рассказала «СЭ» о тренироках с дочерью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — Елизаветой Песковой.

22-летнее Пескова рассказала в интервью Forbes, что летом 2019 года ездила на сборы в Чечню, где тренировалась с девушками-бойцами.

— Как и на любых сборах, мы что только ни делали, — отметила Дудиева. — Отрабатывали удары, броски, борьбу, спарринги проводили. Лизе было интересно, поэтому мы ей показали пару ударов, она попросила. Но она девочка не из спорта, сам понимаешь, с ней надо было осторожно.

— То есть в самих тренировках она не принимала участия?

— Мы уделяли ей по пять-десять минут на каждой тренировке. Показывали ей удары или броски. У нас и не было-то больше времени на то, чтобы с ней заниматься во время собственных сборов.

— Успели с ней пообщаться? Расскажите, какой она человек.

— Да, успели. Она простая в общении, отзывчивая, целеустремленная, умная. Знает, чего хочет. Чуть-чуть загруженная, но это нормально. Я в ее возрасте тоже такой была (Песковой 22 года, Дудиевой — 30 лет). Сперва, как это часто бывает, общение осторожное было, а потом уже нормально. Мы, спортсмены — люди простые, расположили ее к себе. Дали понять, что нам все равно, кто есть кто, нам главное — чтобы человек был нормальный. Хоть она будет дочка короля. (Михаил Потапов)