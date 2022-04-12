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Сегодня, 18:56

Джон Маккарти впечатлен выступлением Хамзата Чимаева

Давид Хачатрян
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Бывший рефери Джон Маккарти оценил бой Хамзата Чимаева (11-0) и Гилберта Бернса (20-5) на UFC 273, подчеркнув, что Чимаев прошел настоящую проверку.

«Чимаев многое доказал, ведь его никогда не били, — сказал Маккарти в подкасте Weighing In. — Гилберт потряс его во втором раунде. Гилберт выиграл этот раунд, причинил Чимаеву боль. К третьему раунду счет был 1:1.

В этот момент Чимаев мог сдаться. Но нет, он вышел и показал потрясающее выступление. Ему помог его джеб, который в один момент отправил Бернса в нокдаун. Джеб Чимаева был прекрасным инструментом для победы».

На прошедшем номерном турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида) шведский боец одолел бразильца единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Оба бойца выиграли бонус «Бой вечера».

Хамзат Чимаев
UFC
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