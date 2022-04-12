Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет заявил, что он ищет возможность проведения боя с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«Адесанья — паренек, которого я достану, — сказал Магомедов «СЭ». — Честно говоря, я за ним охотился еще в К-1, когда по профессионалам дрался в Китае. Я с ним бился в одной организации. Я думал, когда-то мы с ним сведемся, но он неожиданно перешел в ММА. Хотел его настигнуть в К-1, а он перешел в ММА. Я думаю, что до него и в ММА доберусь в весовой категории до 84 кг».

В последнем поединке, который состоялся в поп-ММА организации «Наше Дело», Магомедов нокаутировал Павла Бурлуцкого и стал чемпионом в полутяжелом весе.

Согласно Tapology, в профессиональных ММА на счету Шары Буллета 10 побед и 0 поражений. Также боец выступает в российской лиге AMC Fight Nights.