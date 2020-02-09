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Дана Уайт — о работе арбитров на бое Джонс — Рейес: «Они должны понимать, что отнимают у ребят»

14:00

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал работу арбитров на главном бое турнира UFC 247, в котором Джон Джонс победил Доминика Рейеса. Уйат отметил, что на результате поединка сказалось неопытность судей.

— Это правда, одна из проблем заключается в том, что эти арбитры не имеют достаточно опыта, — цитирует BJpenn Уайта. — Марк Раттнер и Хантер Кэмпбелл должны сотрудничать с Атлетической комиссией Техаса, чтобы попытаться улучшить ситуацию.

Они должны понимать, что отнимают у ребят, когда ставят на бой людей, у которых нет опыта, или у которых недостаточно знаний, чтобы работать на таких крупных боях. Речь не только о поединке Джонса и Рейеса. Они добрались до. UFC, у них многое на кону. Вы не можете ставить людей в такое положение.

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