Чарльз Оливейра рассказал, почему больше не проигрывает

Действующий чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (32-8) сообщил, что раньше, когда он чередовал победы и поражения, часто задумывался о том, что будет, если он проиграет предстоящий поединок.

«У меня был не страх, а предчувствие поражения, — сказал Оливейра в интервью Super Lutas. — 4-5 лет назад я часто чувствовал, что могу проиграть. Я много думал об этом. Не во время боя, а на протяжении всей недели перед боем. Думал, что со мной будет, если я проиграю. Но я научился подавлять это чувство. Теперь я об этом не задумываюсь».

Оливейра будет защищать титул против Джастина Гейджи (23-3) 8 мая на UFC 274 в Финиксе, Аризона.

Бразилец идет на серии из 10 побед и защитил титул чемпиона 11 декабря 2021 года на UFC 269, победив Дастина Порье (28-7) сабмишном в третьем раунде.