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«Будет вершиться настоящее безумие». Харитонов проведет бой с бывшим стронгменом

20:17
Оли Томпсоном. Фото Instagram
Оли Томпсоном. Фото Instagram
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Российский тяжеловес Сергея Харитонов проведет бой с британцем Оли Томпсоном 7 ноября в Дубае (ОАЭ) на турнире промоушена PaRus Fight Championship MMA, сообщается на странице организации в Instagram.

«В клетке PaRUS Fight Championship 2020 будет вершиться настоящее БЕЗУМИЕ, битва обещает быть МОЩНОЙ, ДЕРЗКОЙ, ДИКОЙ и ЗРЕЛИЩНОЙ», — говорится в анонсе боя.

На счету 40-летнего Харитонова 31 победа и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Томпсона 21 победа и 12 поражений. Первый бой британец провел в 2009 году, а до этого участвовал в соревнованиях стронгменов. В 2006 году он стал первым в турнире «Самый сильный человек Британии».

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