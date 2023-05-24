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Сегодня, 20:23

Сулумов про реванш с Алиевым: «Думаю, трилогия будет вне зависимости от результата»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Боец ММА Магомед Сулумов прокомментировал предстоящий поединок против Ахмеда Алиева на турнире Fight Nights, который пройдет 24 июня в Москве.

Их первый бой был признан несостоявшимся, так как Алиев попал Сулумову пальцем в глаз, из-за чего тот не смог продолжить поединок.

«Сулумов — Алиев 2. Время и место известны, ожидания на пределе, работа кипит 24/7, — сказал Сулумов, слова которого приводит его менеджмент. — Мои мысли, действия и концентрация сосредоточены на поясе чемпиона AMC Fight Nights. Я уверен в себе, голоден, заряжен, мотивирован и буду в своей лучшей форме ИншаАллах!

Наше кавказское дерби войдет в историю российских ММА, и вне зависимости от результата, думаю, что вы увидите трилогию.

Болельщики, поддержите нас так же горячо, как мы бились в клетке! Не устраивайте разборки в комментариях, занимаясь дешевыми оскорблениями, а поднимите правильный шум и приходите на арену!»

ММА
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