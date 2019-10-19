Багаутинов проиграл Жумагулову в титульном бою Fight Nights

Российский боец Али Багаутинов уступил раздельным решением судей казахстанцу Жалгасу Жумагулову, который сохранил титул чемпиона Fight Nights в наилегчайшем весе (до 56,7 кг).

На счету 34-летнего Багаутинова 19 побед и 7 поражений в ММА. В 2014 году он бился за чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе с американцем Деметриусом Джонсоном, но проиграл по очкам. У 31-летнего Жумагулова — 13 побед, 3 поражения в ММА.