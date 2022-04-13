Махачев — Волкановски: «Попридержи коней, ковбой»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев (22-1) обратился к действующему чемпиону UFC в полулегком весе Александру Волкановски (24-1) с просьбой оставить идею перехода в легкий вес и боя за пояс чемпиона.

«Попридержи коней, ковбой, — написал Махачев в Twitter. — Твой дивизион полон акул. Их более чем достаточно, чтобы оставаться активным. Бой за титул в легком весе принадлежит мне».

Ранее Волкановски заявил, что он будет требовать от UFC боя за титул в легком весе. «Я хочу подняться в легкий вес в этом году, — приводит слова Волкановски ESPN. — Знаете, я расчистил полулегкий вес. Я делаю свою работу, в то время как остальные бойцы не могут определиться, кто из них обязательный претендент.

Думаю, я заслужил сразу же выйти на титул в легком весе. Прямо сейчас я буду требовать, чтобы мне дали бой за титул. Идеально было бы подраться в августе в Австралии. Мы обсудим это с Даной".

Волкановски победил Корейского Зомби (17-7) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе.

Махачев идет на серии из 10 побед. В прошлом бою россиянин одолел Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.