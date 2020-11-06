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«Кодироваться повезли?» Подписчики высмеяли новое фото Емельяненко

16:00
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал у себя в Instagram новое фото, вызвавшее бурную реакцию подписчиков.

На фотографии спортсмен лежит на больничной кушетке, обернутый полотенцем и полиэтиленовой пленкой.

«Завернули!» — подписал пост Емельяненко.

В комментариях под публикацией пользователи предположили, что бойца повезли на кодировку, напомнив о проблемах спортсмена с алкоголем.

Последний бой 39-летний Емельяненко провел в июле, уступив Магомеду Исмаилову. Всего на счету бойца 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.

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