«Кодироваться повезли?» Подписчики высмеяли новое фото Емельяненко
16:00
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал у себя в Instagram новое фото, вызвавшее бурную реакцию подписчиков.
На фотографии спортсмен лежит на больничной кушетке, обернутый полотенцем и полиэтиленовой пленкой.
«Завернули!» — подписал пост Емельяненко.
В комментариях под публикацией пользователи предположили, что бойца повезли на кодировку, напомнив о проблемах спортсмена с алкоголем.
Последний бой 39-летний Емельяненко провел в июле, уступив Магомеду Исмаилову. Всего на счету бойца 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.